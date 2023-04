Salernitana-Inter 1-1, il tabellino della partita della 29ª giornata di Serie A (Di venerdì 7 aprile 2023) Salernitana-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023. LA SOLITA DISGRAZIA – Non è possibile. L’ennesima partita già vinta l’Inter riesce a buttarla via e a buttare punti che presumibilmente costeranno l’uscita dalle prime quattro. La Salernitana, graziata più volte e col suo portiere Guillermo Ochoa ovviamente migliore in campo, la pareggia al 90? con un cross sbagliato di Antonio Candreva finito all’incrocio. Il solito ex, che nei quattro anni all’Inter non beccava la porta e non azzeccava un traversone nemmeno sotto preghiera. E adesso la situazione è ancor più drammatica di ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la ventinovesimadiA 2022-2023. LA SOLITA DISGRAZIA – Non è possibile. L’ennesimagià vinta l’riesce a buttarla via e a buttare punti che presumibilmente costeranno l’uscita dalle prime quattro. La, graziata più volte e col suo portiere Guillermo Ochoa ovviamente migliore in campo, la pareggia al 90? con un cross sbagliato di Antonio Candreva finito all’incrocio. Il solito ex, che nei quattro anni all’non beccava la porta e non azzeccava un traversone nemmeno sotto preghiera. E adesso la situazione è ancor più drammatica di ...

