Salernitana-Inter 1-1 | i top&flop | Ochoa saracinesca messicana | Onana ingannato e poco reattivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Nella giornata odierna, a partire dalle 17.00, si sono affrontate nella prima gara del 29esimo turno di Serie A, ladi Paulo Sousa e l’di Simone Inzaghi. Nessuna delle due squadre ha prevalso sull’altra e i nerazzurri sono stati beffati all’ultimo istante. Non a caso i campani hanno trovato il pareggio solamente al 90esimo minuto con un tiro-cross dell’ex Candreva, letto male dall’estremo difensore della Beneamata. Un punto che fa male alla squadra di Milano e che serve ai granata per tenere lontana la zona calda della classifica. Ma ecco di seguito i top&flop del match.TOP Non era semplice scegliere tra i due più grandi protagonisti di oggi, ma vogliamo premiare l’estremo difensore della. Francisco GuillermoMagaña è stato a dir ...