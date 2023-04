Salernitana-Inter 1-1, gol di Gosens e Candreva - Video (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - Salernitana a Inter pareggiano per 1-1 nel primo dei tre anticipi della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio nerazzurro con Gosens al 6', replica Candreva al 90'. In classifica i nerazzurri hanno 51 punti, mentre i granata salgono a quota 29 in 15/a posizione. LA PARTITA - L'Inter passa alla prima occasione: Lukaku prolunga una palla di testa per l'inserimento di Gosens, che brucia Bronn e batte Ochoa. E' poi lo stesso Lukaku che ha un paio di ottime occasioni per raddoppiare, ma prima calcia fuori in diagonale col sinistro e poi non arriva col giusto timing sul suggerimento di Gosens da sinistra. Il belga ci riprova anche alla metà del primo tempo, ma il suo sinistro è debole e centrale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) -pareggiano per 1-1 nel primo dei tre anticipi della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio nerazzurro conal 6', replicaal 90'. In classifica i nerazzurri hanno 51 punti, mentre i granata salgono a quota 29 in 15/a posizione. LA PARTITA - L'passa alla prima occasione: Lukaku prolunga una palla di testa per l'inserimento di, che brucia Bronn e batte Ochoa. E' poi lo stesso Lukaku che ha un paio di ottime occasioni per raddoppiare, ma prima calcia fuori in diagonale col sinistro e poi non arriva col giusto timing sul suggerimento dida sinistra. Il belga ci riprova anche alla metà del primo tempo, ma il suo sinistro è debole e centrale, ...

