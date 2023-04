Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pareggio della Salernitana #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: l'INTER ha segnato solo 2 gol (1 rigore) nelle ultime 4 partite di campionato avendo creato 63 Occasioni Da Gol… - 1899Anonimo : C'È PER CASO QUALCHE #INTERISTA CHE VUOL RIVEDERE UNA COMPILATION DI CROSS SBAGLIATI DA #CANDREVA ALL'#INTER? ??????????… -

L'sbaglia tantissimo, non chiude una partita mai in discussione fin dalla rete di Gosens in apertura e al 90' subisce il pareggio di Candreva, ...L'ex Candreva ha gelato i nerazzurri a pochi minuti dalla fine, per gli ospiti gol di ......00 Crvena Zvezda - Olympiacos 87 - 79 18:00 algiris - Maccabi 68 - 67 18:45 Fenerbahçe - Anadolu Efes 103 - 86 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 17:001 - 1 19:00 Lecce - ...

Salernitana-Inter 1-1: gol di Gosens e Candreva | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

All'Arechi la Salernitana fa 1-1 con l'Inter: alla rete del vantaggio di Robin Gosens risponde ad inizio recupero l'ex di turno Antonio Candreva con un tiro-cross che si infila in porta scavalcando ...(ANSA) - ROMA, 07 APR - Finisce 1-1 la sfida tra Salernitana e Inter. I nerazzurri in vantaggio in avvio al 6' con Gosens, si sono fatti raggiungere dall'ex Candreva, che al 90 beffa Onana e regala un ...