(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) –pareggiano per 1-1 nel primo dei tre anticipi della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Al vantaggio nerazzurro conal 6?, replicaal 90?. In classifica i nerazzurri hanno 51 punti, mentre i granata salgono a quota 29 in 15/a posizione. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'di Simone Inzaghi crea tantissimo contro la, la sblocca subito con Gosens dopo sei minuti, spreca tanto ma trova anche e soprattutto un grande Ochoa sulla sua strada e alla fine ...... con anche il primo gol in Serie A proprio all', alla corte di Simone Inzaghi sta faticando a ... così, la presenza dal 1' nel match con lanon poteva non essere salutata in modo ...Un super Ochoa (MVP) ferma l'impedendo alla squadra di Simone Inzaghi di tornare a vincere in campionato. In casa nerazzurra, insufficienze per Onana, autore di un errore sul gol del pareggio, Dumfries, Lukaku e Correa. Le ...

Salernitana-Inter 1-1: gol di Gosens e Candreva | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

Elisa Lignoli 15 secondi fa Serie A Topics: Candreva Simone Inzaghi Termina 1-1 il frizzante match andato in scena all’Arechi in vista della 29ª giornata di Serie A tra Salernitana e Inter, una gara ...Salernitana a Inter pareggiano per 1-1 nel primo dei tre anticipi della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Al vantaggio nerazzurro con Gosens al 6', replica Candreva ...