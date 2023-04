Salernitana-Inter 1-1 | Candreva | “Il gol? Era un cross per i miei compagni”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ancora un euro– come tante altre volte in carriera – per Antonio, che però ammette di essere stato aiutato dalla fortuna: “Era unper ima ogni tanto un po’ di fortuna serve”, ha ammesso l’autore deldell’1-1 tra. “Non siamo soddisfatti per il primo tempo fatto – ha dichiarato ai microfoni di Dazn – ma nella ripresa siamo stati protagonisti di una grande prova contro una grande squadra. “Sono qui per aiutare lanella ricerca della salvezza. Ora facciamo una serena Pasqua e poi penseremo alla trasferta di Torino. L’la mia vittima preferita? Io dico sempre che con il lavoro, il sacrificio e l’umiltà si possono raggiungere risultati importanti”, ha concluso l’ex ...

... con anche il primo gol in Serie A proprio all', alla corte di Simone Inzaghi sta faticando a ... così, la presenza dal 1' nel match con lanon poteva non essere salutata in modo ...Un super Ochoa (MVP) ferma l'impedendo alla squadra di Simone Inzaghi di tornare a vincere in campionato. In casa nerazzurra, insufficienze per Onana, autore di un errore sul gol del pareggio, Dumfries, Lukaku e Correa. Le ...Finisce 1 - 1 la sfida tra. I nerazzurri in vantaggio in avvio al 6' con Gosens, si sono fatti raggiungere dall'ex Candreva, che al 90 beffa Onana e regala un punto preziosissimo nella corsa salvezza ai ...

“Il periodo nero dell’Inter ha un solo nome: Simone INZAGHI ... “Gagliardini, Lautaro e Brozovic migliori in campo per la Salernitana” scrive qualcuno e poi: “Inspiegabile l’involuzione di Lautaro…io ...L'Inter spreca l'impossibile e, al 90' viene acciuffata dalla Salernitana. All'Arechi termina 1-1 il match tra granata e nerazzurri che ha aperto il 29/o turno del campionato di serie A. ONANA 4,5 ...