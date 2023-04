Salernitana-Inter 0-1 al 45?, Gosens concretizza. Ochoa para (quasi) tutto! (Di venerdì 7 aprile 2023) Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Salernitana-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’Arechi in questi primi quarantacinque minuti di gioco. PRIMO TEMPO – Una buonissima Inter quella vista in questi primi quarantacinque minuti della sfida contro la Salernitana. Che si sblocca dopo soli sei minuti, quando una spizzata di testa di Romelu Lukaku e un buco difensivo dei padroni di casa premia Robin Gosens: il tedesco si infila in area di rigore e con freddezza buca Ochoa per la rete che vale il momentaneo 0-1. Le occasioni per i nerazzurri fioccano, con Lukaku al 10? che prova un diagonale da dentro l’area con la palla che esce di un soffio. Un’altra occasione per l’Inter è da ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’Arechi in questi primi quarantacinque minuti di gioco. PRIMO TEMPO – Una buonissimaquella vista in questi primi quarantacinque minuti della sfida contro la. Che si sblocca dopo soli sei minuti, quando una spizzata di testa di Romelu Lukaku e un buco difensivo dei padroni di casa premia Robin: il tedesco si infila in area di rigore e con freddezza bucaper la rete che vale il momentaneo 0-1. Le occasioni per i nerazzurri fioccano, con Lukaku al 10? che prova un diagonale da dentro l’area con la palla che esce di un soffio. Un’altra occasione per l’è da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - fcin1908it : La Curva Nord: 'Aprile decisivo, i giocatori onorino la maglia. Noi faremo...' - robertopontillo : SALERNITANA - INTER 0-1 (primo tempo) Una Salernitana abulica, svogliata, demotivata e senza pressing. Sembra il te… - FcInterNewsit : Salernitana-Inter, Halftime Report - Gosens c'è, segna e ispira. Primo tempo in scioltezza, ma risultato in bilico -