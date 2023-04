Sale a 15 il fronte dei Paesi Ue contro la legge anti Lgbtq+ di Orban. L’Italia si astiene (Di venerdì 7 aprile 2023) Salgono a 15 gli Stati che, insieme al Parlamento europeo, si uniranno nel ricorso presentato dalla Commissione contro una legge ungherese ritenuta discriminatoria nei confronti delle persone Lgbtq+. L’annuncio arriva dalla ong Forbidden Colors, tra i promotori di una petizione proprio contro l’iniziativa del governo di Viktor Orbán. Si tratta della più grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portati alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Gli Stati che hanno aderito alla causa sono: Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Danimarca, Irlanda, Malta, Austria, Finlandia, Svezia, Slovenia, Grecia. Tra gli assenti, invece, c’è L’Italia, già finita nel mirino del Parlamento europeo per aver chiesto al comune di Milano la sospensione ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Salgono a 15 gli Stati che, insieme al Parlamento europeo, si uniranno nel ricorso presentato dalla Commissioneunaungherese ritenuta discriminatoria nei confronti delle persone. L’annuncio arriva dalla ong Forbidden Colors, tra i promotori di una petizione propriol’iniziativa del governo di Viktor Orbán. Si tratta della più grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portati alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Gli Stati che hanno aderito alla causa sono: Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo,Bassi, Spagna, Portogallo, Danimarca, Irlanda, Malta, Austria, Finlandia, Svezia, Slovenia, Grecia. Tra gli assenti, invece, c’è, già finita nel mirino del Parlamento europeo per aver chiesto al comune di Milano la sospensione ...

