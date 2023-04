Salario minimo, Tucci: “Dal Pd tre proposte discordanti tra loro: si decidano” (Di venerdì 7 aprile 2023) Uno stipendio da 3,96 all’ora, anche se è previsto da un contratto collettivo nazionale, va contro la Costituzione. Ad affermarlo il Tribunale di Milano, rendendo giustizia a una dipendente della società Civis di Padova. Riccardo Tucci, membro M5S della Comissione Lavoro della Camera, è una sentenza che vi dà ragione? “Una sentenza che dà ragione ai tanti lavoratori che prendono salari da fame, che ledono la dignità umana oltreché la Costituzione, come ha ricordato il Tribunale di Milano con questa importante sentenza. Peraltro, quello della vigilanza privata e dei servizi fiduciari è un settore in cui il contratto collettivo è scaduto da anni e dove c’è una scarsa attenzione alla prevenzione da infortuni e malattie professionali. Una situazione che come M5S denunciamo da anni, più precisamente dal 2013 quando proponemmo per la prima volta di introdurre anche in Italia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Uno stipendio da 3,96 all’ora, anche se è previsto da un contratto collettivo nazionale, va contro la Costituzione. Ad affermarlo il Tribunale di Milano, rendendo giustizia a una dipendente della società Civis di Padova. Riccardo, membro M5S della Comissione Lavoro della Camera, è una sentenza che vi dà ragione? “Una sentenza che dà ragione ai tanti lavoratori che prendono salari da fame, che ledono la dignità umana oltreché la Costituzione, come ha ricordato il Tribunale di Milano con questa importante sentenza. Peraltro, quello della vigilanza privata e dei servizi fiduciari è un settore in cui il contratto collettivo è scaduto da anni e dove c’è una scarsa attenzione alla prevenzione da infortuni e malattie professionali. Una situazione che come M5S denunciamo da anni, più precisamente dal 2013 quando proponemmo per la prima volta di introdurre anche in Italia ...

