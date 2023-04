Salario minimo | le paghe da fame difese dal Governo diventano incostituzionali

(Di venerdì 7 aprile 2023) A quanti nel sindacato – Cisl in testa – si oppongono a una legge sul, alla Confindustria che vuole affidare tutto alla contrattazione collettiva, un giudice replica con una sentenza di civiltà e giustizia. Il Tribunale di Milano ha infatti condannato la Civis a corrispondere le differenze retributive a favore di una dipendente che aveva chiesto, tramite lo Studio Gianolla – D’Andrea, la nullità degli articoli 23 e 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro “Servizi fiduciari” e il diritto a percepire unche rispetti i principi dell’articolo 36 della Costituzione. L’articolo in questione dice che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Un giudice di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Secondo il giudice del lavoro di Milano una paga oraria di 3,96 euro è anticostituzionale. La cosa incredibile è ch… - CarloCalenda : Non possiamo stare fermi a guardare l’inflazione far crollare il potere d’acquisto delle famiglie. Istituiamo subit… - fattoquotidiano : “Follia tagliare il Reddito con 100 miliardi di evasione. E serve il salario minimo”. Landini annuncia la mobilitaz… - SorrentClaudia : RT @CottarelliCPI: Secondo il giudice del lavoro di Milano una paga oraria di 3,96 euro è anticostituzionale. La cosa incredibile è che era… - MadamaL41898457 : RT @erretti42: Il salario minimo è dignità: il governo ci ripensi e lo introduca -

Le opposizioni hanno il dovere di fare una sintesi, non al ribasso, tra le cinque proposte di legge sulin discussione'.Che inizia in parlamento, dove lavoreremo su quello che ci unisce:, giustizia sociale, attenzione alla scuola e sanità pubblica, ambientali per essere al passo con l'Europa che su ...' Con quelle lavoratrici e quei lavoratori ho preso un impegno: non vi lasceremo soli, continueremo a lottare in Parlamento per la nostra proposta di legge per introdurre undi 9 euro ...

“Nei ragazzi qualcosa è successo. La pandemia ha creato l’effetto grandi dimissioni. Non è più soltanto un tema di soldi, per quanto serva un salario minimo in questo Paese, che non c’è. E soprattutto ...E’ comunque un fatto che i dati del quarto trimestre dello scorso anno segnalano il crollo del 3,7% del potere d’acquisto del salario congiuntamente con ... in ultima analisi, con un minore apporto ...