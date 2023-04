Saied respinge le riforme e intanto la Tunisia affonda

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 aprile 2023) La crisi. Nel fitto vocabolario tunisino che ha riempito le agende della comunità internazionale in queste settimane, la crisi è il termine più appropriato per descrivere quello che sta succedendo nel piccolo Stato nordafricano. Macchiata da più sfumature e da linee temporali diverse, oggi insi sta assistendo a un progressivo deterioramento delle condizioni economiche, politiche e sociali. Le casse del Paese e i mercati delle città. Si inizia da qui per arrivare alle ultime dichiarazioni razziste e xenofobe del presidente della Repubblica Kaisil 21 febbraio scorso contro la comunità subsahariana presente nel Paese: «Esiste un piano criminale per cambiare la composizione demografica della, ci sono alcuni individui che hanno ricevuto grosse somme di denaro per dare la residenza ai migranti subsahariani. La loro ...