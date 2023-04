Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sabaudia / Picchiava moglie e figli, divieto di avvicinamento per un indiano -

"Ti uccido come ho fatto con tuo fratello", queste sono le parole del 48enne arrestato aper violenze contro la moglie. Il marito erano anni chela compagna anche davanti ai due figli minorenni provocandole gravi lesioni. Inoltre, l'uomo di origine straniera non si ...L'indagine è coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza e condotta dai carabinieri della stazione di. Secondo la ricostruzione da anni ormai l'uomola moglie, anche alla ...