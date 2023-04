Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 7 aprile 2023) Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Cancellare Wojtyla. Diciotto anni fa, milioni di polacchi accorrevano a Roma invocando Giovanni Paolo II “santo subito”. Oggi, nella sua terra, se ne imbrattano le statue. Una guerra culturale e politica che sta lacerando un’intera società – di Matteo Matzuzzi Le spie dal cielo. Dietro ai droni in Ucraina c’è l’intelligenza artificiale, la chiave della guerra del futuro. Indagine a partire da un saggio di Eric Schmidt – di Stefano Cingolani Le intelligenze del futuro. L’entusiasmo per ChatGPT mostra che non si tratta di una curiosità passeggera. Ecco i possibili sviluppi e gli ostacoli – di Eugenio Cau Libertà, dove sei? Paolo Vita-Finzi sferzò gli ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 aprile 2023) Questonel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Cancellare Wojtyla. Diciotto anni fa, milioni di polacchi accorrevano a Roma invocando Giovanni Paolo II “santo subito”. Oggi, nella sua terra, se ne imbrattano le statue. Una guerra culturale e politica che sta lacerando un’intera società – di Matteo Matzuzzi Le spie dal cielo. Dietro ai droni in Ucraina c’è l’intelligenza artificiale, la chiave della guerra del futuro. Indagine a partire da un saggio di Eric Schmidt – di Stefano Cingolani Le intelligenze del futuro. L’entusiasmo per ChatGPT mostra che non si tratta di una curiosità passeggera. Ecco i possibili sviluppi e gli ostacoli – di Eugenio Cau Libertà, dove sei? Paolo Vita-Finzi sferzò gli ...

