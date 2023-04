Sabatini | «Nebbia | pubblico e pallone | è questa la mia immagine del calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 aprile 2023) Emanuela Audisio intervista Walterper il Venerdì di Repubblica. Un’intervista intima, in cui l’ex direttore sportivo di – tra le altre – Salernitana e Roma, svela i tratti più complessi del suo carattere e i motivi per cui, spesso, è andato via dai club sbattendo la porta.ha 67 anni, ha scritto il suo primo libro: Il miofurioso e solitario, edito da Piemme. Racconta che lo ha scritto per distrarsi in un momento in cui era rimasto senza lavoro. «L’ho scritto al cellulare, inviavo le frasi via WhatsApp a un’amica, l’avvocata Angelica Alessi, che le trascriveva alcomputer e mi rimandava il file. Mi è servito perché per la prima volta a luglio e ad agosto, mesi non di vacanzaper chi fa il mio mestiere, mi sono trovato senzadi cui occuparmi. Avevo bisogno di ritrovarmi, ero in crisi ...