Runner ucciso | è stato un orso

(Di venerdì 7 aprile 2023) Andrea Papi, iltrovato morto nei boschi del monte Peller, in provincia di Trento, era vivo al momento dell'aggressione da parte di un. Secondo l'Ansa, che cita fonti investigative, questi ...

Ai nostri microfoni le riflessioni e i consigli dell'etologo Enrico Alleva - Andrea Papi, iltrovato morto nei boschi del monte Peller, in provincia di Trento, era vivo al momento dell'...E' stato aggredito da un orso quando era ancora vivo. E' quanto è emerso dall'esame autoptico sul giovanedi 26 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nei boschi di Caldes, nella zona della Val di Sole, in Trentino. Sarebbe stato dunque l'attacco del plantigrado a causarne la ...... dietro la morte delpotrebbe esserci MJ5. MJ5, l'orso apparentemente protagonista dell'... a circa dieci chilometri da Caldes, ndr) ma la frase che è sempre stata detta è 'non ha mica'. ...

