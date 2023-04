Runner morto in Trentino | primi esiti autopsia | Andrea Papi sarebbe stato ucciso dall’orso

(Di venerdì 7 aprile 2023) Arrivano irisultati dell'sul corpo di, ildi 26 anni trovatonei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes, in. Tra le ipotesi che da subito sono state prese in considerazione, anche a causa delle ferite sul corpo, c’è l'aggressione da parte di un animale selvatico, probabilmente un orso. Oggi è stata effettuata l'che doveva chiarire, tra l'altro, se le lesioni abbiano causato la morte del ragazzo oppure siano successive al decesso: secondo irilievi, il giovane era vivo al momento dell'aggressione. Se confermata, si tratterebbe della prima uccisione di una persona da parte di un plantigrado indall'avvio, nel 1996, del progetto "Life ...

Andrea Papi era ancora vivo quando è stato aggredito, da parte di un orso . I primi riscontri dell' autopsia sul corpo del 26ennetrentino " ritrovatogiovedì, dopo essere scomparso la sera prima " confermano che è stato ucciso da un orso mentre stava scendendo di corsa dal monte Peller per far rientro a casa, dove ...

Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Andrea Papi, il runner di 26 anni trovato morto in Trentino, nei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes. La Procura di Trento, che ha aperto ...