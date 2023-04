Runner morto in Trentino, c'è la conferma dell'autopsia: era vivo quando è stato aggredito, estratto il Dna dell'orso (Di venerdì 7 aprile 2023) La madre di Andrea Papi: "Hanno voluto il morto, ora ce l'hanno". I valligiani contrari alla presenza dei plantigradi nella regione. Il ragazzo ha cercato di difendersi con un bastone. L'impatto con la belva dopo una curva cieca nel bosco del monte Peller. Ma in questi casi gli... Leggi su repubblica (Di venerdì 7 aprile 2023) La madre di Andrea Papi: "Hanno voluto il, ora ce l'hanno". I valligiani contrari alla presenza dei plantigradi nella regione. Il ragazzo ha cercato di difendersi con un bastone. L'impatto con la belva dopo una curva cieca nel bosco del monte Peller. Ma in questi casi gli...

