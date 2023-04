(Di venerdì 7 aprile 2023) Sono ancora ignote le cause del decesso di, ildi 26 anni trovatonei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes, in. Tra le ipotesi che vengono prese in considerazione c’è anche l'aggressione da parte di un animale selvatico, probabilmente un. Le ferite trovate sul corpo sembrerebbero confermare questa tesi, avanzata subito dopo il ritrovamento. Se confermata, si tratterebbe della prima uccisione di una persona da parte di un plantigrado indall'avvio, nel 1996, del progetto "Life Ursus", per la tutela della popolazione dibruno. Sarà tuttavia l'autopsia a definire i contorni della vicenda, dato che non è stato ancora possibile chiarire se le lesioni presenti sul corpo abbiano causato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Runner trovato morto nei boschi del Trentino, è stato ucciso da un orso? Gli animalisti:”No a facili accuse verso g… - Corriere : La madre del runner aggredito dall'orso: «Volevano il morto, ora ce l'hanno» - SerenaNascimben : RT @laura99164560: @AleAmbrosiTW - SkyTG24 : Runner morto in Trentino, Andrea Papi forse ucciso da un orso. Cosa sappiamo - AnsaTrentinoAA : Runner morto:attesa per oggi l'autopsia sul corpo del 26enne. Procura di Trento, aperto un fascicolo senza notizia… -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Trentino, tracce di sangue e di lotta nel bosco: è stato un orso a uccidere ilCosì potremo salvare la neve e lo sci del futuro Trovato...L'allarme della Coldiretti: "In Trentino circa cento orsi, occorre garantire la sicurezza dei cittadini, dei turisti e degli ...Le macchie di sangue sono ancora sulle cortecce degli alberi. Abeti bianchi di un bosco della val di Sole, in Trentino, dove è stato trovatoilAndrea Papi . Un 26enne appassionato di corsa in montagna, laureato da poco in scienze motorie. Sul corpo sono state trovate tracce e ferite. Per i residenti non c'è dubbio: è stato un ...

Trentino, runner trovato morto | Gli abitanti: "È stato un orso" TGCOM

Sono ancora ignote le cause del decesso di Andrea Papi, il runner di 26 anni trovato morto nei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes, in Trentino. Tra le ipotesi che vengono prese in ...L'allarme della Coldiretti: "In Trentino circa cento orsi, occorre garantire la sicurezza dei cittadini, dei turisti e degli allevamenti" ...