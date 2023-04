Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: le convocate dell’Italia verso il match con l’Irlanda (Di venerdì 7 aprile 2023) Terzo match del Tiktok Women’s Six Nations 2023, il Sei Nazioni di Rugby al femminile, per la Nazionale italiana. Le azzurre sabato 15 aprile allo Stadio Lanfranchi di Parma affronteranno l’Irlanda, andando a caccia della prima vittoria nel torneo. Oggi Giovanni Raineri, allenatore della nazionale, ha diramato la lista delle 26 convocate (più sei invitate) per preparare l’incontro. Assente Elisa Giordano, capitano della squadra, per un trauma distrattivo alla gamba destra. Le convocate dell’Italia: Barattin, Sara – Villorba Rugby, 113 caps Capomaggi, Beatrice – Villorba Rugby, 5 caps Cassaghi, Alice – CUS Milano Rugby, esordiente Cheval, Mathilde – Valsugana Rugby ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Terzodel Tiktok Women’s Six Nations, il Seidial, per la Nazionale italiana. Le azzurre sabato 15 aprile allo Stadio Lanfranchi di Parma affronteranno, andando a caccia della prima vittoria nel torneo. Oggi Giovanni Raineri, allenatore della nazionale, ha diramato la lista delle 26(più sei invitate) per preparare l’incontro. Assente Elisa Giordano, capitano della squadra, per un trauma distrattivo alla gamba destra. Le: Barattin, Sara – Villorba, 113 caps Capomaggi, Beatrice – Villorba, 5 caps Cassaghi, Alice – CUS Milano, esordiente Cheval, Mathilde – Valsugana...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SeiNazioni, 26 convocate per il match fra #Italia ed #Irlanda - persempre_news : ??Tutto Rugby?? Sei Nazioni Femminile, il dopo Inghilterra vs Italia-Max De Falco con Laura Petrosino @Federugby… - Sommo_gerard : @IMBili8 sei semplicemente un coglione atomico che dovrebbe darsi al rugby. un attaccante che va a fare la chiusura… - GenTuboCatodico : @FBiasin Negli USA tanto denigrati da parte nostra per le armi presenti... Puoi vedere partita di rugby ?? con famig… - teojtw : @D_IP17 Gli hanno comprato quello che voleva. “Eh ma con questa rosa non puoi palleggiare”, poi vai a vedere e Fa… -