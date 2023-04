Rugby: Sei Nazioni, 26 azzurre convocate per il raduno in vista del match con l'Irlanda (Di venerdì 7 aprile 2023) Parma, 7 apr. - (Adnkronos) - Il Capo Allenatore Giovanni Raineri ha diramato la lista delle ventisei atlete convocate per il raduno preparatorio a Italia-Irlanda, terzo incontro del Tiktok Women's Six Nations 2023 in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma sabato 15 aprile – kick off alle ore 17.45, diretta Sky Sport Arena e Now; biglietti in vendita presso la segreteria dello Stadio e su www.ciaotickets.com. Al gruppo, che si radunerà presso la Cittadella del Rugby della città ducale a partire da martedì 11 aprile, si aggiungono sei atlete invitate – Gaia Buso, Giorgia Cuoghi, Alessia Pilan, Sofia Rolfi – Rugby Colorno; Giulia Cavina - Cus Milano Rugby; Silvia Turani – Exeter Chiefs. Assente il Capitano Elisa Giordano, che ha riportato un trauma distrattivo alla gamba destra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Parma, 7 apr. - (Adnkronos) - Il Capo Allenatore Giovanni Raineri ha diramato la lista delle ventisei atleteper ilpreparatorio a Italia-, terzo incontro del Tiktok Women's Six Nations 2023 in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma sabato 15 aprile – kick off alle ore 17.45, diretta Sky Sport Arena e Now; biglietti in vendita presso la segreteria dello Stadio e su www.ciaotickets.com. Al gruppo, che si radunerà presso la Cittadella deldella città ducale a partire da martedì 11 aprile, si aggiungono sei atlete invitate – Gaia Buso, Giorgia Cuoghi, Alessia Pilan, Sofia Rolfi –Colorno; Giulia Cavina - Cus Milano; Silvia Turani – Exeter Chiefs. Assente il Capitano Elisa Giordano, che ha riportato un trauma distrattivo alla gamba destra ...

