Rugby | Coppa Italia | domani a Verona la finale tra Petrarca Padova e Valorugby Emilia

(Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. - (Adnkronos) -è pronta ad accogliere ladi2023 offrendo come scenario dell'attesa sfida il prato del Payanini Center, casa del. Protagoniste degli 80 minuti decisivi i Campioni d'del, detentori del trofeo (23-11 contro le Fiamme Oro nel 2022), ed il Valo, in piena corsa playoff nel Peroni Top 10 e vincitore della competizione nel 2019 (32-10 contro il Valsugana). A dirigere l'incontro è stato chiamato Federico Vedovelli, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Gnecchi e Filippo Bertelli. Quarto Uomo Simone Boaretto, Tmo Stefano Pennè. Netto per entrambe le squadre il ...

La Coppa Italia è un Trofeo importante; abbiamo fatto tanto per giungere fin qui e non vorremmo ... in avanspettacolo alla partita di finale, affronteranno i pari età del Verona. Per i Diavoletti ... Due Champions Cup, quattro Premiership, un Campionato francese, un campionato italiano, una Coppa Italia. Un palmares prestigioso quello di Martin ...

Rugby - Le formazioni di Valorugby e Petrarca per la finale di Coppa ... OnRugby

