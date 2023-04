(Di venerdì 7 aprile 2023) Atto finale delladidomani al Payanini Center di Verona, quando in campo scenderanno ile il Valoper la finalissima del torneo. Una sfida che promette spettacolo ed equilibrio tra due delle formazioni più forti del Paese. Ilè campione d’in carica ed è anche il detentore della, vinta l’anno scorso nella finalissima contro le Fiamme Oro. Per i ragazzi di Andrea Marcato giocarsi qualcosa di importante è ormai un’abitudine e sicuramente i veneti arrivano all’atto finale dellada favoriti, ma attenzione agli avversari. Il Valo...

Rugby, Coppa Italia 2023: Petrarca Padova e Valorugby Emilia si giocano il titolo OA Sport

Atto finale della Coppa Italia 2023 di rugby domani al Payanini Center di Verona, quando in campo scenderanno il Petrarca Padova e il Valorugby Emilia per la finalissima del torneo. Una sfida che ...