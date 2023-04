Rottamazione quater, corsa alle domande: sarà possibile pagare in 5 anni. Cosa prevede la legge e come presentare la domanda (Di venerdì 7 aprile 2023) A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate Leggi su lastampa (Di venerdì 7 aprile 2023) A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della, l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate

