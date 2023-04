Rottamazione quater 2023: cos’è, come fare domanda e scadenze della documentazione sulle cartelle esattoriali (Di venerdì 7 aprile 2023) Rottamazione quater 2023: ci sono novità ed aggiornamenti sulla definizione agevolata dell’Agenzia delle Entrate. Così è partito una sorta di conto alla rovescia per presentare la documentazione delle cartelle esattoriali. Rottamazione quater 2023: cos’è La Rottamazione quater riguarda “dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Bisognerà versare , “il debito residuo senza sanzioni, interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, le multe stradali non pagheranno interessi, comunque denominati, e dell’aggio”, fa sapere l’Agenzia dell’Entrate. “La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023): ci sono novità ed aggiornamenti sulla definizione agevolata dell’Agenzia delle Entrate. Così è partito una sorta di conto alla rovescia per presentare ladelleLariguarda “dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Bisognerà versare , “il debito residuo senza sanzioni, interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, le multe stradali non pagheranno interessi, comunque denominati, e dell’aggio”, fa sapere l’Agenzia dell’Entrate. “La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza ...

