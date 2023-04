Rottamazione cartelle | parte il conto alla rovescia per le domande

(Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA –ilper la presentazione delledi Definizione agevolata delle. Il termine è fissato dlegge al 30 aprile 2023. È tuttavia sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispettoscadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni. I contribuenti che aderiscono” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedaFree_it : ?? Per la rottamazione quater delle #cartelleesattoriali è partito il conto alla rovescia ?? Ecco come presentare l… - infoiteconomia : Quali debiti si cancellano con la Rottamazione Quater delle cartelle esattoriali e come fare - fainformazione : Il 30 Aprile scade la presentazione per le domande della rottamazione cartelle e definizione agevolata. Parte il c… - fainfoeconomia : Il 30 Aprile scade la presentazione per le domande della rottamazione cartelle e definizione agevolata. Parte il c… - annacapurso : RT @laleggepertutti: #Rottamazione Quater: la guida per annullare le cartelle esattoriali - -

...il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle. ... Laquater riguarda 'dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno ...quater: al via la corsa alle domande (Teleborsa) - Conto alla rovescia al via per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle. Il termine è fissato al 30 aprile ......il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle. ... I contribuenti che aderiscono alla "" dei debiti affidati in riscossione dall'1 gennaio ...

Cartelle, rottamazione quater 2023: come fare domanda, rate, calendario e scadenze. Ecco a chi conviene ilmessaggero.it

ENTRO FINE APRILE. Scade il 30 aprile la finestra per la domanda, «ma meglio non aspettare». Procedura in via telematica, pagamento in soluzione unica o fino a 18 rate. Leggi l’approfondimento su L’Ec ...Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune. Nel secondo caso, ...