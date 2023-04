Rottamazione cartelle, conto alla rovescia: le pratiche entro il 30 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per la Rottamazione cartelle, Rottamazione quater o stralcio cartelle: si, parliamo della misura che permette di venire a patti con l’amministrazione fiscale per le cartelle esattoriali fino a mille euro. Aperta la finestra a partire dal 6 marzo scorso, si ravvisa che il termine fissato dalla legge al prossimo 30 aprile. Ma l’Agenzia delle Entrate consiglia di muoversi prima per essere certi di rientrare nella misura agevolativa per la Rottamazione cartelle. Rottamazione cartelle, cosa fare prima della scadenza Il rischio, secondo l’ADE, è che negli ultimi giorni dedicati alla ... Leggi su fmag (Di venerdì 7 aprile 2023) Inizia ilper laquater o stralcio: si, parliamo della misura che permette di venire a patti con l’amministrazione fiscale per leesattoriali fino a mille euro. Aperta la finestra a partire dal 6 marzo scorso, si ravvisa che il termine fissato dlegge al prossimo 30. Ma l’Agenzia delle Entrate consiglia di muoversi prima per essere certi di rientrare nella misura agevolativa per la, cosa fare prima della scadenza Il rischio, secondo l’ADE, è che negli ultimi giorni dedicati...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SanteramoLiveIt : Rottamazione cartelle, parte il conto alla rovescia - espressione24 : Il Comune di Celano aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali con 300mila euro di investimenti per citt… - moliseweb : #agenziadelleentrate , rottamazione cartelle: parte il conto alla rovescia per le domande - ansa_economia : Rottamazione quater, al via la corsa per le domande. Il termine per presentare la documentazione sulle cartelle esa… - MicheleVesch : RT @Agenzia_Ansa: Rottamazione quater, al via la corsa per le domande. Il termine per presentare la documentazione sulle cartelle esattoria… -