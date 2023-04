Rottamazione 4, via alle domande per cancellare le cartelle. Termine scade il 30 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle . Il Termine scade al 30 aprile 2023 . Lo comunica l'Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 aprile 2023) Parte il conto alla rovescia per la presentazione delledi Definizione agevolata delle. Ilal 302023 . Lo comunica l'Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di...

