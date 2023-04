Rossella Rendina Forza Italia | “Puntare sulla riqualificazione urbana per migliorare l’offerta turistica e creare economia”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 aprile 2023) Fiumicino –, imprenditrice, è una persona impegnata e appassionata che si candida alle elezioni comunali di Fiumicino, nella lista di, con l’intento di portare avanti un programma di. La sua visione è quella di rendere la città più presentabile, attrattiva per il turismo e vivibile per i residenti, attraverso una serie di interventi mirati al’e il turismo locale. Per sviluppare l’della città,punta a un primo intervento di, mirato a rendere la città più presentabile, con meno degrado, una cura maggiore del verde e della cartellonistica stradale ...