Roma Via Crucis 2023 al Colosseo (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 Aprile 2023 la Via Crucis si terrà dalle 21.15 nell'area esterna del Colosseo. Papa Francesco presiederà il pio esercizio della «Via Crucis», al termine del quale rivolgerà la sua parola ai fedeli e impartirà la Benedizione Apostolica. VIA Crucis A Roma L'evento è preceduto dalla Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Santo Padre presso la Basilica di San Pietro alle ore 17.00. In occasione della solenne Via Crucis del Venerdì Santo l'intero Parco archeologico del Colosseo chiude alle ore 13.00 (Ultimo ingresso ore 12.00). L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai1, sull'emittente della Cei TV2000, canale numero 28 del digitale terrestre, e sui canali web di Vatican News.

