Roma, striscioni choc contro il Ministro Piantedosi (Di venerdì 7 aprile 2023) Non bastavano gli striscioni degli ultrà di Bayern ed Eintracht e le scritte ad Avellino. Ieri notte contro il Ministro degli Interni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Non bastavano glidegli ultrà di Bayern ed Eintracht e le scritte ad Avellino. Ieri notteildegli Interni...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rnpagl : @90ordnasselA L'Inter, insieme a Roma e Lazio, è una curva dichiaratamente razzista, protagonista di cori e strisci… - PollyCarme : RT @Maurizio62: @FulvioPaglia Gli ultras non sono il tifo, loro difendono solo il loro orticello e siccome #adl ha tolto loro i traffici so… - AngelaAlberti10 : RT @federic0x1: matteo diamante, daniele dal moro e la regina di roma con gli striscioni e le bottiglie fuori dalla casa a fare il tifo per… - InfinitoIsacco : RT @AlekosPrete: Nonostante manchi l'autorizzazione, gli striscioni della marcetta su Roma dei neofascisti sono apparsi in diverse città d'… - mfcesa : RT @LcomeLeopolda: Ma Matteo??che ANNUNCIA così in diretta che lui, la regina di Roma e DANIELE SARANNO FUORI DALLA CASA CON TANTO DI STRISC… -