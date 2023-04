Roma, sposini in metro, il web si scatena: ‘A furia d’aspettà hanno fatto in tempo a divorziare’ (Di venerdì 7 aprile 2023) La foto di due sposini che si fanno immortalare alla fermata della metro, mentre il tabellone annuncia l’arrivo del treno diretto a Laurentina, è diventata virale, soprattutto tra i Romani che non hanno mancato di lasciare commenti per criticare i disagi che si registrano nella metropolitana Romana. La foto scatena gli utenti sui disagi che si registrano in metro ‘Si sono conosciuti mentre aspettavano la metro… e nel tempo che è arrivata si sono pure sposati. L’attesa fa nascere amori’. Un messaggio tutt’altro che velato che sottolinea i ritardi dei treni, che viene ulteriormente ribadito in un altro commento: ‘Coi tempi delle metro ci fanno anche i 25 anni di matrimonio’ e ancora: ‘A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) La foto di dueche si fanno immortalare alla fermata della, mentre il tabellone annuncia l’arrivo del treno diretto a Laurentina, è diventata virale, soprattutto tra ini che nonmancato di lasciare commenti per criticare i disagi che si registrano nellapolitanana. La fotogli utenti sui disagi che si registrano in‘Si sono conosciuti mentre aspettavano la… e nelche è arrivata si sono pure sposati. L’attesa fa nascere amori’. Un messaggio tutt’altro che velato che sottolinea i ritardi dei treni, che viene ulteriormente ribadito in un altro commento: ‘Coi tempi delleci fanno anche i 25 anni di matrimonio’ e ancora: ‘A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, sposini in metro, il web si scatena: ‘A furia d’aspettà hanno fatto in tempo a divorziare’ - bebeciiti : RT @basitasempre: mi fa frignare sta cosa che fanno gli sposini in viaggio di nozze visitando Roma che belli che dolci #oriele - basitasempre : mi fa frignare sta cosa che fanno gli sposini in viaggio di nozze visitando Roma che belli che dolci #oriele - manuelatrxx : ragazz loro hanno bidonato tutti sono troppo occupati a fare gli sposini in giro x roma -