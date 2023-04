Roma, serata di follia per un gruppo di amici: la rapina, l’inseguimento e poi le minacce (Di venerdì 7 aprile 2023) serata di follia per un gruppo di ragazzi che avevano deciso di trascorrere qualche ora insieme nel quartiere di San Lorenzo e dopo che a una di loro è stata rubata la borsa lasciata poggiata su una panchina, è scattato un inseguimento. Una corsa tra le strade del popoloso quartiere che non ha mancato di attirare l’attenzione della gente che si trovava in strada per trascorrere qualche ora di svago. l’inseguimento del rapinatore e le minacce con un collo di bottiglia Dopo il tentativo di fuga del rapinatore, i giovani sono anche riusciti a fermare il malvivente all’altezza di piazzale Tiburtino. Ma anche di fronte al gruppo di giovani che lo invita a restituire la borsa, l’uomo invece che desistere, ha pensato bene di minacciare i ragazzi con il collo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023)diper undi ragazzi che avevano deciso di trascorrere qualche ora insieme nel quartiere di San Lorenzo e dopo che a una di loro è stata rubata la borsa lasciata poggiata su una panchina, è scattato un inseguimento. Una corsa tra le strade del popoloso quartiere che non ha mancato di attirare l’attenzione della gente che si trovava in strada per trascorrere qualche ora di svago.deltore e lecon un collo di bottiglia Dopo il tentativo di fuga deltore, i giovani sono anche riusciti a fermare il malvivente all’altezza di piazzale Tiburtino. Ma anche di fronte aldi giovani che lo invita a restituire la borsa, l’uomo invece che desistere, ha pensato bene di minacciare i ragazzi con il collo ...

