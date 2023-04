Roma, senza licenza vende sigarette e accessori da tabacco: denunciato titolare bar (Di venerdì 7 aprile 2023) sigarette e accessori per il tabacco venduti nel bar senza nessuna autorizzazione. E’ quanto hanno scoperto a Roma i funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio insieme ai militari della Guardia di Finanza. In tutto nel locale sono stati trovati e sequestrati quasi 17 chili (846 pezzi) di tabacchi lavorati nazionali e 1,2 kg. (34.512 pezzi) di prodotti accessori al tabacco. Il blitz è scattato in un bar della Capitale sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la vendita dei generi di monopolio, che rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in seguito a una preventiva e consistente attività di monitoraggio effettuata sia in ufficio sulle banche dati a disposizione che sul territorio con appostamenti e sopralluoghi eseguiti nelle giornate ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023)per ilvenduti nel barnessuna autorizzazione. E’ quanto hanno scoperto ai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio insieme ai militari della Guardia di Finanza. In tutto nel locale sono stati trovati e sequestrati quasi 17 chili (846 pezzi) di tabacchi lavorati nazionali e 1,2 kg. (34.512 pezzi) di prodottial. Il blitz è scattato in un bar della Capitale sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la vendita dei generi di monopolio, che rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in seguito a una preventiva e consistente attività di monitoraggio effettuata sia in ufficio sulle banche dati a disposizione che sul territorio con appostamenti e sopralluoghi eseguiti nelle giornate ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dici #Chinè? S'è mossa #Genova per Audero, #Bologna per Orsolini, #Bergamo per Romero, #Cagliari per Cerri,… - lucianonobili : Quelli che secondo Elly Schlein combattano per la scienza oggi hanno colpito la Barcaccia di Piazza di Spagna, uno… - rtl1025 : ??Intervento record all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di #Roma: è stato asportato un #tumore di 2 kg dal fegato d… - luigidegennar : 7 aprile 2023 3531 giorni senza Padre Paolo 9 anni in cui non abbiamo smesso di chiedere verità e di Testimoniare… - Luca87874058 : RT @ANPIRomaPosti: Il #7aprile 1944 presso il Ponte dell'Industria a #Roma, le truppe del servizio di sicurezza delle #SS sorpresero dieci… -