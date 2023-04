Roma, scoppia una tubatura dell’acqua e si allaga la strada: chiuso un tratto della via Aurelia (Di venerdì 7 aprile 2023) Ore di panico sulla via Aurelia, dove nella zona di Roma sarebbe scoppiata una tubatura e conseguentemente allagato un tratto della strada. L’incidente idraulico sarebbe avvenuto nei pressi dei quartieri di Gregorio VII e Villa Carpegna. Per limitare i danni del grosso incidente, sul posto si sono attivati i vigili urbani (per deviare il traffico in strade secondarie), i Vigili del Fuoco e i tecnici Acea, con questi ultimi che provano a chiudere la fuoriuscita d’acqua dalla tubatura saltata. Via Aurelia allagata a Roma Da quello che hanno stabilito le prime perizie, un guasto tecnico avrebbe comportato lo scoppio di una tubatura lungo la via Aurelia. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Ore di panico sulla via, dove nella zona disarebbeta unae conseguentementeto un. L’incidente idraulico sarebbe avvenuto nei pressi dei quartieri di Gregorio VII e Villa Carpegna. Per limitare i danni del grosso incidente, sul posto si sono attivati i vigili urbani (per deviare il traffico in strade secondarie), i Vigili del Fuoco e i tecnici Acea, con questi ultimi che provano a chiudere la fuoriuscita d’acqua dallasaltata. Viata aDa quello che hanno stabilito le prime perizie, un guasto tecnico avrebbe comportato lo scoppio di unalungo la via. ...

