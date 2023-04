Roma, posti letto non in regola e pessime condizioni igieniche: sospesa licenza a 6 hotel (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma. Con la Pasqua è alle porte, i controlli delle forze dell’ordine tesi a garantire la sicurezza dei cittadini non conoscono sosta. In particolare, la Polizia di Stato ha intensificato le verifiche amministrative nelle strutture ricettive della Capitale, con particolare attenzione a quelle limitrofe alla stazione Termini. Diverse le irregolarità riscontrate, di seguito il dettaglio delle operazioni. Tiburtino III: troppe persone “note” sotto casa, scatta il blitz della Polizia. Arrestato pusher 48enne I controlli della Polizia nelle strutture ricettive, sospesa licenza ad un affittacamere Intensificati i controlli della polizia in occasione delle imminenti festività pasquali all’interno delle strutture ricettive site nelle vicinanze della stazione Termini, uno dei maggiori scali di Roma. Durante i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023). Con la Pasqua è alle porte, i controlli delle forze dell’ordine tesi a garantire la sicurezza dei cittadini non conoscono sosta. In particolare, la Polizia di Stato ha intensificato le verifiche amministrative nelle strutture ricettive della Capitale, con particolare attenzione a quelle limitrofe alla stazione Termini. Diverse le irrità riscontrate, di seguito il dettaglio delle operazioni. Tiburtino III: troppe persone “note” sotto casa, scatta il blitz della Polizia. Arrestato pusher 48enne I controlli della Polizia nelle strutture ricettive,ad un affittacamere Intensificati i controlli della polizia in occasione delle imminenti festività pasquali all’interno delle strutture ricettive site nelle vicinanze della stazione Termini, uno dei maggiori scali di. Durante i ...

