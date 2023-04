Roma | Moonswatch Mania | | in 300 in fila per tutta la notte davanti allo store in via Del Corso

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sono arrivati con le sedie, le coperte e qualcosa da mangiare, come se fossero inper i biglietti del concerto dell’anno: invece sono solo gli ultimi colpiti da un attacco di. E’ accaduto adove circa 300 persone sono rimaste inper ore, alcune dallaprecedente, per attendere il via libera e poter comprare, nellodi via del, il Moonshine Gold, l’ultimo nato della fortunata serie. Complice anche la famosa Luna Rosa – ed ecco perché gli esperti di marketing hanno scelto questa data per l’appuntamento con i clienti – ieri asi è diffusa un vero e proprio attacco di. 300 persone indalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arturo_Parisi : ??Moonswatch, mega fila in via del Corso. E c'è chi paga gli stranieri 50 euro per tenere il posto Centinaia di pers… - IndignatoDenji : Nonno mi raccontava che, quando era giovane, la fila si faceva per il pane... - Ag_RiverFlash : ROMA, MOONSWATCH FOLLIA: UNA MOLTITUDINE DI GENTE IN FILA PER COMPRARE L’ULTIMO MODELLO - salerno_vince : RT @janavel7: La mamma dei cretini è sempre incinta... E non mi riferisco ai saltafila. 'Dammi 100 euro e mi metto in coda per te'. A Roma… - brumas00 : RT @Miti_Vigliero: ??Ma cos'è questa crisi?? In fila per ore per il Moonswatch: c'è chi paga 50 euro gli stranieri per tenere il posto https… -

Oltre 300 in attesa che la luna cali sue alle 20 parta la vendita dell'ultimo lancio: quello delcon Moonshine Gold, costo 285 euro. Abbonati per leggere anche Leggi anche Assalto ...Tutti in attesa delle 20 quando sarà possibile acquistare, solo nello store di via del Corso a, ilcon Moonshine Gold. Centinaia e centinaia di persone in trepidante attesa come non ...Centinaia di persone in fila per decine di ore per comprare l'ultimo orologio della Swatch. Tra i tanti anche stranieri pagati 50 euro per comprarlo, per ...

Moonswatch, mega fila in via del Corso. E c'è chi paga gli stranieri 50 euro per tenere il posto RomaToday

Fila infinita in via del Corso per l'orologio Moonswatch con Moonshine Gold, costo 285 euro. A controllare che non scoppino risse polizia e vigilantes ...Il nuovo modello Swatch sarà messo in vendita soltanto oggi e a partire dalle ore 20. Moltissime persone si sono messe in fila già di notte per essere sicure di poter acquistare l’orologio.