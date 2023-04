Roma-Lido, riapre la stazione di Castel Fusano ed è già polemica: ‘È una trappola per disabili’ (Di venerdì 7 aprile 2023) La stazione di Castel Fusano, una fermata fondamentale per la MetRomare, Roma-Lido, è stata riaperta come da annuncio di Astral sabato 1 aprile. Eppure sembra proprio che ci sia già qualcosa che non va. In particolare un utente ha inviato direttamente all’ Azienda Strade Lazio S.p.A il suo reclamo per sottolineare: “Sui cartelloni della MetRomare compare l’annuncio ‘stazione CastelFusano riaperta! Ascensori fuori servizio’, cioè l’hanno chiusa per lavori e la riaprono come era? Ricordo che la stazione non ha scale mobili, quindi è una trappola per i disabili senza ascensore, Astral che senso ha?”. La risposta dell’Azienda Un appunto al quale la società ha risposto prontamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Ladi, una fermata fondamentale per la Metre,, è stata riaperta come da annuncio di Astral sabato 1 aprile. Eppure sembra proprio che ci sia già qualcosa che non va. In particolare un utente ha inviato direttamente all’ Azienda Strade Lazio S.p.A il suo reclamo per sottolineare: “Sui cartelloni della Metre compare l’annuncio ‘riaperta! Ascensori fuori servizio’, cioè l’hanno chiusa per lavori e la riaprono come era? Ricordo che lanon ha scale mobili, quindi è unaper i disabili senza ascensore, Astral che senso ha?”. La risposta dell’Azienda Un appunto al quale la società ha risposto prontamente ...

