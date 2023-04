Roma, grosso albero cade su una macchina con due persone dentro: il passeggero ricoverato in codice rosso (Di venerdì 7 aprile 2023) Un grosso albero si è abbattuto su un’automobile in transito, all’interno della quale viaggiavano due persone: il passeggero, secondo le prime ricostruzioni, è in gravissime condizioni ed è stato ricoverato in codice rosso. L’incidente è avvenuto la sera di giovedì 6 aprile a Castel Gandolfo: intorno alle 22.50, la squadra dei vigili del fuoco di Marino è intervenuta con l’autoscala e l’autogru per aiutare i due presenti nel veicolo, incastrati tra le lamiere dell’abitacolo. Le vittime sono state estratte dall’auto e affidate al 118, che le ha trasportate al pronto soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Unsi è abbattuto su un’automobile in transito, all’interno della quale viaggiavano due: il, secondo le prime ricostruzioni, è in gravissime condizioni ed è statoin. L’incidente è avvenuto la sera di giovedì 6 aprile a Castel Gandolfo: intorno alle 22.50, la squadra dei vigili del fuoco di Marino è intervenuta con l’autoscala e l’autogru per aiutare i due presenti nel veicolo, incastrati tra le lamiere dell’abitacolo. Le vittime sono state estratte dall’auto e affidate al 118, che le ha trasportate al pronto soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PivaPaola : RT @vigilidelfuoco: #Vigilidelfuoco al lavoro nella notte a Castel Gandolfo, sulla SP140, per soccorrere due persone ferite dalla caduta di… - vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro nella notte a Castel Gandolfo, sulla SP140, per soccorrere due persone ferite dalla cadut… - Pardipall : @OfficialAgnetha ciao Agnetha un grosso bacio dall’Italia (Roma)?????? - SLN_Magazine : Fendi, colpo grosso nel centro di Roma: rubate borse per 100mila euro. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - infoitinterno : Colpo grosso nella boutique Fendi a Roma, ladri si portano via borse per oltre 200 mila euro -