Roma e Lazio | ipotesi plusvalenze ginfiate al 30-50% | i rischi dalle chat

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il campionato di Serie A è stato travolto da un nuovo scandalo, si è infatti registrato il blitz della Guardia di Finanza nelle sedi die Salernitana. I reati contestati sono false comunicazioni sociali e dichiarazioni fraudolente mediante falsa fatturazione, mentre per laanche il reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Il riferimento è alle operazioni di compravendita di calciatori. L’inchiesta apertaprocure die Tivoli potrebbe portare conseguenze, la Salernitana ha cambiato proprietà e potrebbe essere graziata. Le operazioni di mercato sospette sono 18 (11 dellae 7 della) mentre i dirigenti iscritti nel registro degli indagati 16 (rispettivamente 9 e 7), fra cui James Pallotta, Dan Friedkin e Lotito. Foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di #Lazio, #Roma e #Salernitana (Agi)+++#SerieA - reportrai3 : ??Ieri perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi della Roma e Lazio per la compravendita di calciatori dei d… - CB_Ignoranza : Grande giornata ieri nella capitale, con la procura federale e la guardia di finanza che hanno fatto irruzione nell… - GiuseppAlbanese : RT @DanieleBibo: Io direi intanto di dare 15 punti di penalizzazione a Roma, Lazio e Salernitana. Poi vedremo. Non funziona così @FIGC? htt… - fuscoluigi76 : RT @Santo__Jj: ?? Benvenuti nel multiverso della giustizia a 18 velocità ?? #Juve #Roma #Lazio #FigcMafia #GravinaOut -

Domani sera, alle ore 20.45 , allo stadio 'Olimpico' di, si disputerà il match- Juventus , valido per la 29.a giornata del campionato di Serie A . Prima di scoprire dove vedere- Juventus in diretta tv e streaming, ecco una breve ...... tablet e telefonini sequestrati nell'ambito delle indagini delle Procure die Tivoli sulle plusvalenze legate alle vendite dei calciatori die Salernitana, le cui sedi sono state ...L'Inter occupa invece il quarto posto in coabitazione con ladi José Mourinho a quota 50 punti, uno in meno rispetto al Milan terzo e cinque in meno rispetto allaseconda e attenzione ...

Roma e Lazio, occhio alle chat: ipotesi plusvalenze gonfiate del 30-50% La Gazzetta dello Sport

Ad eseguire le indagini la polizia, con il coordinamento della Procura per i minorenni di Roma. I tre sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di rapine aggravate e violazione della legge ...Lazio-Juve, la sfida delle difese Lazio e Juventus ... una delle quali nell’ultimo match giocato all’Olimpico, ma contro la Roma). Due difese pressoché imperforabili, dunque, ma lo spettacolo è ...