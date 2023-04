Roma | devastante incendio al Quadraro | villetta avvolta dalle fiamme VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Paura. Il fuoco che usciva dal terrazzo di una delle villette a schiera, nel tardo pomeriggio di ieri, in zona Tor Fiscale ha fatto accorrere tanta gente che, dopo aver dato l’allarme, si è assiepata in strada per assistere alle operazioni di spegnimento e verificare che nessuno degli abitanti fosse rimasto coinvolto da quel rogo. Lealte hanno fatto temere il peggio per gli inquilini dellaalte che hanno fatto temere il peggio per le persone residenti in quello stabile. Per fortuna, come di consueto i Vigili del fuoco e gli uomini del commissariato Appio non si sono fatti attendere, quando alle 19 è arrivata la richiesta di aiuto nelle rispettive sale operative, si sono precipitati. La situazione che si sono trovati davanti i soccorritori è stata spaventosa, con un fuoco persistente che aveva completamente ...