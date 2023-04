Roma, ‘Dammi i soldi e i biglietti della lotteria’: tenta di diventare ricco rubando gratta e vinci, arrestato rapinatore seriale (Di venerdì 7 aprile 2023) Probabilmente il suo scopo era quello di diventare milionario con una vincita al gratta e vinci. E, per avere più possibilità, non ha trovato di meglio che rapinare 3 tabaccherie a Roma, di cui due nella stessa giornata, per prenderne interi pacchi. E, nel frattempo, farsi dare pure i soldi contanti che avevano in cassa, in modo da poter contare su “qualche spiccio” per poter tirare su la giornata. Ma il “sogno” dell’uomo, un 40enne originario della provincia di Latina, è stato bruscamente interrotto dagli agenti della Polizia di Stato che, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Probabilmente il suo scopo era quello dimilionario con unata al. E, per avere più possibilità, non ha trovato di meglio che rapinare 3 tabaccherie a, di cui due nella stessa giornata, per prenderne interi pacchi. E, nel frattempo, farsi dare pure icontanti che avevano in cassa, in modo da poter contare su “qualche spiccio” per poter tirare su la giornata. Ma il “sogno” dell’uomo, un 40enne originarioproa di Latina, è stato bruscamente interrotto dagli agentiPolizia di Stato che, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla ProcuraRepubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione ...

