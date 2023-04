Roma | controlli a tappeto nelle strutture ricettive in vista del ponte pasquale | 6 licenze sospese

(Di venerdì 7 aprile 2023) Posti extra, carenze igieniche, affittacamere semi abusivo e ospiti non registrati. E’ quanto trovato in alcunedi, dove la Polizia di Stato, indelle festività pasquali, ha intensificato iamministravi. Fari puntati in particolare nell’area della stazione Termini. Durante le verifiche svolti dagli agenti della divisione ammnistrativa e del commissariato Viminale è emerso che un affittacamere di via Volturno svolgeva, in maniera abusiva, una sostanziale parte della sua attività. All’interno della struttura erano presenti più del doppio dei posti letto consentiti. Inoltre 5 delle persone trovate all’interno sono state segnalate all’ufficio immigrazione e le condizioni igienico sanitarie sono risultate scarse. In questo caso, all’esito dell’istruttoria, il ...

NAPOLI. Agenti della Polizia Municipale, Unità Operativa Tutela Ambientale, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali, è intervenuta nel controllo di un'officina meccanica sita in un locale alla via Genova 36 ed in un altro locale attiguo al civico 37.

Roma. Con la Pasqua è alle porte, i controlli delle forze dell'ordine tesi a garantire la sicurezza dei cittadini non conoscono sosta. In particolare, la Polizia di Stato ha intensificato le verifiche