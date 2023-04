Roma Capitale delle discariche abusive e dei rifiuti | la mappatura della vergogna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023)ovunque,a cielo aperto. Marco Doria ormai, grazie al suo “Mondezza Tour“, è un esperto del settore e conosce a menadito la, sia per quanto riguarda itossici che per gli inerti o la semplice “spazzatura” gettata al volo dagli zozzoni di quartiere. Doria, ex delegato all’ambiente e aidel VI Municipio diLe Torri, conosce in particolare la situazione del quadrante a cui ha dedicato mesi e mesi del suo lavoro. È questo il Municipio in cui l’indice di mortalità è del 25% più alto rispetto ai Municipi limitrofi, come ad esempio il II Municipio. Si tratta di un dato molto significativo, visto che sono morti correlate prettamente a tumori o a problemi respiratori, ...