Roma, Belotti titolare a Torino. Dybala-Pellegrini dietro al ‘Gallo’ (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la Roma sbarca a Torino con la precisa intenzione di continuare sulla strada intrapresa. Mourinho, imbattuto contro i granata con tre successi e due pareggi nelle cinque precedenti sfide, ritrova la difesa titolare con Ibanez e Mancini che affiancheranno Smalling davanti a Rui Patricio. La prima novità è in mediana con Cristante – che prenderà il posto di Matic – insieme a Wijnaldum mentre sugli esterni si muoveranno Zalewski e Spinazzola. Pellegrini e Dybala, con l’argentino che è il giocatore che ha segnato più gol ai granata con cinque reti, si muoveranno dietro Belotti, che ha vinto il ballottaggio con Abraham e si appresta a sfidare la sua ex. Una sfida particolare per l’attaccante, ancora a secco di reti in questo ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la vittoria contro la Sampdoria, lasbarca acon la precisa intenzione di continuare sulla strada intrapresa. Mourinho, imbattuto contro i granata con tre successi e due pareggi nelle cinque precedenti sfide, ritrova la difesacon Ibanez e Mancini che affiancheranno Smalling davanti a Rui Patricio. La prima novità è in mediana con Cristante – che prenderà il posto di Matic – insieme a Wijnaldum mentre sugli esterni si muoveranno Zalewski e Spinazzola., con l’argentino che è il giocatore che ha segnato più gol ai granata con cinque reti, si muoveranno, che ha vinto il ballottaggio con Abraham e si appresta a sfidare la sua ex. Una sfida particolare per l’attaccante, ancora a secco di reti in questo ...

