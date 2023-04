Roma | aggrediscono e rapinano un uomo | poi chiamano gli agenti contemporaneamente alla vittima | ‘Aiuto polizia | ci ha derubati’

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lo hanno accerchiato in tre, poi si sono aggiunte altre due persone, per rapinarlo mentre stava tirando fuori i soldi per acquistare il biglietto del treno. Ma, appena la, undi 62 anni, ha iniziato a urlare chiamando laper chiedere aiuto, ecco la scena incredibile: anche i ladri, per paura dell’arrivo dei poliziotti, si sono messi a urlare, accorrete’, e hanno indicato nell’il malvivente. La scena – quasi da film comico, ma tragicamente vera – è avvenuta questa notte a, alle ore 4:45,Stazione Termini. Protagonista involontario un 62enne di origine albanese, residente regolare in Italia ormai da anni. A raccontare della disavventura la figlia, che mette in guarda su questa nuova tecnica di furto ...

La scena – quasi da film comico, ma tragicamente vera – è avvenuta questa notte a Roma, alle ore 4:45 ... a chiedere di nuovo l'intervento della "Mio padre è stato aggredito, è scappato, è stato ...