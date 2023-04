Roma | 64enne acquista Viagra a profusione con la ricetta falsa del pediatra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023). Ben 74 confezioni di farmaci per rinvigorire la sua erezione, la quale non era proprio ‘performante’ a causa di una disfunzione: il paziente, un invalido di guerra, aveva ricevuto la prescrizione dal. Un’altra cosa: il paziente ha 64 anni in questa vicenda., armato di pistola entra in farmacia e…ruba due scatole diFalso invalidoconInsomma, che fosse qualcosa di strano e dissonante non ci è voluto molto per scoprirlo. E ci hanno messo poco i dottori della Asl1, da cui è partita la segnalazione depositata in procura. Una segnalazione ed una conseguente denuncia che ha portato direttamente al rinvio a giudizio del presunto truffatore. Un uomo che, ...