Roccapiemonte | ordigno davanti alla casa del sindaco Pagano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino ad indagare su quanto avvenuto la scorsa nottedeldi, Carmine. Unè stato fatto esplodereall’ingresso causando danni al cancello e ad una finestra. Non ci sono feriti. Il primo cittadino si trova in questo momento fuori dal suo comune, al Nord Italia per ragioni familiari. I carabinieri stanno acquisendo i filmati delle videocamere situate nella zona per ricostruire l’episodio. Tra i primi ad inviare i messaggi di solidarietà al, Mario Polichetti, primario della Gravidanza a rischio dell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno, già candidato a ...