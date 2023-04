Riprendono i tagli di alberi lungo il Fenestrelle | Legambiente protesta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNemmeno il tempo di arrivare la primavera che subito sono iniziati idisulle sponde del torrente. “Alle spalle di Corso Umberto I da ieri le motoseghe sono di nuovo in azione!” – denuncia il circoloAvellino Alveare. “Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni dai residenti. Lo scorso anno isono andati avanti per qualche giorno e poi sono stati fermati dalle autorità – spiega Antonio Dello Iaco, responsabile al verde del circolo cittadino -. Adesso? Cosa si fa?”. Gli ambientalisti spiegano che sanno che si tratta di terreni privati e che i proprietari probabilmente avranno anche le dovute autorizzazioni, ma il punto è un altro. “Le Amministrazioni comunali del territorio si stanno battendo per ottenere il riconoscimento di parco ...