Rinnovo Calhanoglu: firme in dirittura d’arrivo (Di venerdì 7 aprile 2023) In casa nerazzurra ormai stanno imparando. Così, dopo le trattative per il nuovo contratto di Alessandro Bastoni, la dirigenza sta portando avanti anche quelle per il Rinnovo di Hakan Calhanoglu. Per evitare qualsiasi tipo di problema legato alle brevi scadenze, la dirigenza dell’Inter si sta portando avanti con il lavoro. Hakan ha un contratto con scadenza fissata a giugno 2024. Con le firme, che dovrebbero arrivare a breve, la data dovrebbe arrivare fino al 2027 e , insieme al prolungamento, ci sarà anche un adeguamento dello stipendio. Con il Rinnovo infatti, Calhanoglu arriverà a percepire circa 6 milioni a stagione. Divisi tra parte fissa e bonus. Nonostante l’attuale infortunio di Calhanoglu, le trattative per il Rinnovo non solo vanno avanti, ma sembrano quasi ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 7 aprile 2023) In casa nerazzurra ormai stanno imparando. Così, dopo le trattative per il nuovo contratto di Alessandro Bastoni, la dirigenza sta portando avanti anche quelle per ildi Hakan. Per evitare qualsiasi tipo di problema legato alle brevi scadenze, la dirigenza dell’Inter si sta portando avanti con il lavoro. Hakan ha un contratto con scadenza fissata a giugno 2024. Con le, che dovrebbero arrivare a breve, la data dovrebbe arrivare fino al 2027 e , insieme al prolungamento, ci sarà anche un adeguamento dello stipendio. Con ilinfatti,arriverà a percepire circa 6 milioni a stagione. Divisi tra parte fissa e bonus. Nonostante l’attuale infortunio di, le trattative per ilnon solo vanno avanti, ma sembrano quasi ...

