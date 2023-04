Rimpianto Musetti | si ferma ai quarti a Marrakech

(Di venerdì 7 aprile 2023) Gioca bene un set e mezzo Lorenzo. Ma non gli basta per battere Alexandre Muller. Il francese chiude 36 61 64, recuperando da sotto 1 - 3 nel terzo set, e raggiunge così ala prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloangeloRF : “Chiude con una gran prima il giocatore francese #muller batte con doppio 6-4 #passaro e sarà lui ad affrontare… -

Magical#GrandPrizHassanII pic.twitter.com/JwEP9EPhz9 Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2023 Cambia la musica, si alzano i battiti, il tennis rock diapre le prime crepe nel sistema ...Da un lato ilper un titolo sfiorato, dall'altro la consapevolezza di poter raggiungere ... Chi è, invece, più vicino alle zone alte della Pepperstone ATP Live Next Gen Race è Lorenzo...Una finale persa a volte può essere comunque motivo soddisfazione. Da un lato ilper un titolo sfiorato, dall'altro la consapevolezza di poter raggiungere traguardi ...Race è Lorenzo...

Musetti, un set appannato poi parte il "Marrakech Express": è in ... SuperTennis

Gioca bene un set e mezzo Lorenzo Musetti. Ma non gli basta per battere Alexandre Muller. Il francese chiude 36 61 64, recuperando da sotto 1-3 nel terzo set, e raggiunge così a Marrakech la prima ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GASTON (TERZO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 21.00 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e bu ...